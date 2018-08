Miley Cyrus y Liam Hemsworth tuvieron una cita muy especial junto a Elton John

La historia de Elton con Miley se remonta a varios años atrás. A principios de 2018, interpretaron Tiny Dancer durante la entrega de los Grammys. Asimismo Cyrus tocó dos de los éxitos del británico, The B-tch Is Back y Do not Let the Sun Go Down on Me, en los álbumes de homenaje Revamp & Restoration.

"Elton John es más que una leyenda, es un pionero que me ha inspirado en muchos niveles", contó la cantante a People. "Es un honor para mí unirme a él en su lucha contra el SIDA a través de su asombrosa fundación y ahora también a su serie de discos de homenaje, es un honor. Nunca he querido quedar encasillada en nada, especialmente en el género, y Elton me dio la libertad para participar en los registros pop y country ".