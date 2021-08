Jennifer Aniston le hizo un sexy tributo de cumpleaños a su ex esposo Justin Theroux

De hecho, Aniston le dijo a Elle en 2018 que considera que sus matrimonios, incluidos sus cinco años de matrimonio con Brad Pitt a principios de la década de 2000, fueron "muy exitosos".

"Cuando llegaron a su fin, fue una decisión que se tomó porque elegimos ser felices y, a veces, la felicidad ya no existía dentro de ese arreglo", dijo. "Claro, hubo golpes, y no todos los momentos se sintieron fantásticos, obviamente, pero al final, esta es nuestra única vida y no me quedaría en una situación por miedo. Miedo a estar solo. Miedo a no poder para sobrevivir. Permanecer en un matrimonio basado en el miedo se siente como si estuvieras haciendo un flaco favor a tu vida. Cuando se ha hecho el trabajo y no parece que haya una opción para que funcione, está bien. Eso no es un falla."