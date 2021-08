Austin Butler y Lily-Rose Depp fueron vistos en una candente sesión de besos en Londres

BACKGRID

En cuanto a Lily-Rose, la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis a menudo divide su tiempo entre Londres, París y la ciudad de Nueva York. Poco se sabe sobre su vida privada y a ella le gustaría que siguiera siendo así.

La joven actriz le dijo a Drew Barrymore que su famosa educación le enseñó que no todos necesitan saber tus cosas.

"El valor de la privacidad es algo que se me inculcó desde una edad temprana", dijo en The Drew Barrymore Show en abril. "Crecer en una familia como la mía, siempre fue algo que fue, siempre aprendí la importancia de la privacidad y de valorar eso y guardar las cosas solo para ti. Y eso es algo que he seguido en mi propia carrera y eso es realmente importante para mí".