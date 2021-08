Todo sobre la “saludable” relación de Kim Kardashian y Kanye West

Cuando se trata de sus hijos, Kim Kardashian y Kanye West siempre serán un equipo.

Aunque han pasado un poco menos de seis meses desde que la pareja solicitó el divorcio, la estrella de Keeping Up With the Kardashians y el rapero de Clique han establecido una relación de crianza compartida "saludable", según una fuente exclusiva de E! News. Así lo demostró recientemente cuando apoyó a Kanye al asistir a las dos fiestas de su próximo álbum de estudio, Donda, con sus hijos: North (8), Saint (5), Chicago (3) y Psalm (2).