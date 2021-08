Nadadora venezolana se sincera sobre pensamientos suicidas en su preparación para los Juegos Olímpicos

El martes 27 de julio, la cuatro veces medallista de oro Simone Biles se retiró de la final del equipo de gimnasia femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de un raro paso en falso durante su rotación de salto.

Días antes, Simone había hablado en sus redes sobre la presión de los Juegos...

"No fue un día fácil ni el mejor, pero lo superé", escribió. "Realmente siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta, pero maldita sea, ¡a veces es difícil jajaja!". Continuó: "¡Las Olimpiadas no son una broma! PERO estoy feliz de que mi familia haya podido estar conmigo virtualmente, ¡significan mucho para mí!".

Luego de que la noticia de su retiro acaparara al mundo, Simone escribió en Instagram: "La efusión de amor y apoyo que he recibido me ha hecho darme cuenta de que soy más que mis logros y gimnasia que nunca antes había creído realmente.