Polonia le ofrece asilo a la velocista olímpica bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya

Según The New York Times, Tsimanouskaya, de 24 años, expresó temor por su seguridad después de criticar a sus entrenadores y al Comité Olímpico de Bielorrusia en una publicación de Instagram eliminada desde entonces por ponerla en el relevo de 4x400 metros, un evento en el que nunca ha competido. Según ell periódico, Tsimanouskaya luego acusó al comité bielorruso de secuestrarla de la Villa Olímpica en Tokio el 1º de agosto y llevarla al aeropuerto de Haneda para ponerla en un avión que salía de Japón. The Associated Press escribió que ella también dijo en el mensaje eliminado que se negó a abordar y se acercó a la policía en busca de ayuda, y luego también se comunicó con el COI.