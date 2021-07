Así fue el reencuentro de Belinda con Christian Nodal tras superar el Coronavirus

Sin embargo, ella estuvo notablemente ausente de sus perfiles en los últimos días.

"Yo todavía me tengo que vacunar, (no lo he hecho) porque me acaba de dar Covid a mí, entonces todavía no puedo vacunarme", dijo Beli a El Reforma.

Todo indica que la intérprete de Dopamina prefirió superar la enfermedad para compartir la noticia públicamente.