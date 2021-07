Incluso la coordinadora de intimidad de Sex/Life ama las escenas de sexo de Bridgerton

La capacitación para el trabajo de intimidad incluye "defensa, elementos de coreografía, entrenamiento de movimientos, salud mental, primeros auxilios y una comprensión profunda del consentimiento y la dinámica de poder", explicó Hudecki. "También había realizado escenas de sexo simulado y desnudez, así que realmente entendí a nivel experimental lo estresante y confuso que puede ser eso. Entonces, ahora se siente realmente bien llenar esos vacíos en la industria".

Con un énfasis en hacer que el proceso sea "más seguro y más feliz" para todos los involucrados, Hudecki no puede evitar admirar el trabajo de sus compañeros coordinadores en su campo. "Creo que Lizzy Talbot hizo un trabajo increíble en Bridgerton", agregó Hudecki. "Pero también I May Destroy You fue fantástico, Euphoria. Se está haciendo mucho trabajo interesante con actores trans y queer. Solo la diversidad de sexo, esas historias que podemos contar se están abriendo porque estamos creando ese espacio seguro".