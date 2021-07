La prueba de que Alabama Barker cree que Kourtney Kardashian es su madrastra

En un Instagram Live reciente, vimos a la hija de 15 años de Travis, Alabama Barker, jugando un juego de "Never Have I Ever", que incluía una pregunta sobre haber conocido a una Kardashian. Alabama señaló lo obvio, y reconoció su vínculo con Kourtney en un dulce saludo, compartiendo, "Ella es mi madrastra".

Aunque esta puede ser la primera vez que los fanáticos escuchan esas palabras directamente desde Alabama, es solo uno de los muchos casos que demuestran cuán cercanas son las mujeres en la vida de Travis. De hecho, a principios de este mes, Kourtney compartió instantáneas en las redes sociales de un día de chicas con Alabama y la hijastra de Travis, Atiana De La Hoya.