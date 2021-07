Mila Kunis y Ashton Kutcher revelan los controversiales hábitos de baño de la familia

Al parecer, Kunis y Kutcher están en la misma posición...

"No me lavo el cuerpo con jabón todos los días", compartió la actriz. "Pero lavo hoyos, senos, agujeros y plantas". En cuanto a su esposo, "me lavo las axilas y la entrepierna todos los días, y nada más", admitió Kutcher. "Conseguí una barra de Lever 2000 que siempre cumple. Nada más".

Padman se sorprendió por la revelación. "No puedo creer que esté en la minoría aquí de lavarme todo el cuerpo en la ducha", dijo. "¿Quién te enseñó a no lavarte?".