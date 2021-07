Los fans están convencidos de que Jennifer Lopez y Ben Affleck están recreando "Jenny From the Block"

Casi 20 años después, no ha cambiado mucho (aparte de sus matrimonios separados, hijos y divorcios). J.Lo y Ben siguen dominando los titulares cada vez que salen en público, muestran un poco de cariño o se van de vacaciones románticas (todo lo cual parece estar sucediendo mucho en estos días).

Sin embargo, algunos de sus últimos momentos en las noticias parecen demasiado familiares para los fanáticos de Bennifer. Los fans no pueden dejar de teorizar sobre por qué ciertas fotos de paparazzi de 2021 parecen sacadas de su video musical de Jenny from the Block. Y, según sus propias letras, ella sigue siendo Jenny la del barrio, sin importar los clips de los titulares.