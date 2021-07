Khloé Kardashian revela el gran consejo que le daría a la Khloé del pasado

Khloé Kardashian ya no intenta seguir las expectativas de otras personas para su propia vida.

El lunes, 26 de julio, la estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 37 años, tuiteó una respuesta a un fan que se acercó a ella con respecto a los consejos que le diría a una Khloé más joven sobre cómo navegar la vida.

Después de que la persona escribió, "¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado?", Khloé respondió, " Tengo muchos consejos que darle a mi yo del pasado, pero una cosa sería vive para ti. Trata de no estar a la altura de las expectativas de los demás especialmente cuando no viven de esa manera".