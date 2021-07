Simone Biles se retira de la final del equipo de gimnasia femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio

Esta noticia llega solo un día después de que Biles recurriera a las redes sociales para hablar sobre la presión de los Juegos después de las preliminares.

"No fue un día fácil ni el mejor, pero lo superé", escribió. "Realmente siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta, pero maldita sea, ¡a veces es difícil jajaja!" ella continuó.

"¡Las Olimpiadas no son una broma! PERO estoy feliz de que mi familia haya podido estar conmigo virtualmente, ¡significan mucho para mí!".

Si bien salió de la competencia por equipos, Biles todavía está lista para competir en la competencia individual el jueves 29 de julio