Kanye West canta sobre “perder a mi familia” en una apasionada canción de su nuevo disco

La nueva música de Kanye West le está diciendo a los fanáticos algo sobre su matrimonio con Kim Kardashian.

El último álbum del rapero de Can't Tell Me Nothing de 44 años, DONDA, se compartió por primera vez con los fanáticos durante una fiesta de alto perfil que se transmitió en vivo desde el estadio Mercedes Benz de Atlanta el 22 de julio. El álbum debía lanzarse a la media noche del viernes, 23 de julio, pero aún no se ha emitido horas después.

En el evento, Kanye estrenó una canción alusiva a su ex esposa Kim, quien solicitó el divorcio en febrero después de seis años de matrimonio. La pareja comparte 4 hijos: North West (8), Saint West (5), Chicago West (3) y Psalm West (2).