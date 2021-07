Lance Bass dice que lo “han mantenido alejado” de Britney Spears durante su tutela

KMazur/WireImage

Desafortunadamente, Lance no conoce la historia completa, compartiendo que él no ha hablado con Britney "en años", lo que hace que sea difícil detallar lo que está pasando por su cabeza.

"Nos hemos mantenido alejados el uno del otro durante bastante tiempo, pero no sé exactamente qué necesita ella. Pero sé que ella, para mí, lo que veo es lo suficientemente cuerdo como para elegir a su propia gente y lo único a lo que no me suscribo es que ella está enviando mensajes crípticos y todo ese tipo de cosas".

Lance continuó, "Cuando comienzan las teorías de conspiración, es un poco excesivo. Me gusta ceñirme a los hechos. Pero lo que más me preocupa es el sistema judicial". E!! News se ha comunicado con el equipo de Britney para recibir comentarios sobre las declaraciones de Lance.