Ansel Elgort reaparece en las redes sociales con un nuevo e inesperado look

"Entonces, cuando sucedió, en lugar de preguntarme si quería dejar de tener relaciones sexuales sabiendo que era mi primera vez y estaba llorando de dolor y no quería hacerlo, las únicas palabras que salieron de su boca fueron 'tenemos que romperte'", declaró en una publicación que luego fue eliminada. "YO NO ESTABA allí en ese momento mentalmente. Me disocié y sentí que mi mente se había ido. Estaba en estado de shock. No podía irme. Solo medía 1.50 y pesaba 44 kilos. Me hizo pensar que esto es cómo se suponía que era el sexo. YO ERA TAN JOVEN Y EL SABÍA ESO".