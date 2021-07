Britney Spears dice que ni siquiera está cerca de compartir su verdad sobre la lucha por su tutela

Matt Baron/Shutterstock

El jueves 24 de junio, la cantante de Lucky se disculpó con sus fans por fingir "que todo estaba bien" en las redes sociales y explicó que Lynn Spears y Jamie Spears la criaron para actuar de esa manera.

"Estoy trayendo esto a la atención de la gente porque no quiero que la gente piense que mi vida es perfecta porque DEFINITIVAMENTE NO ES EN ABSOLUTO... y si has leído algo sobre mí en las noticias esta semana... obviamente ahora sabes que no lo es".

Durante el fin de semana, la estrella de 39 años criticó a su hermana Jamie Lynn Spears por traicionar su confianza y realizar remixes de sus propias canciones.