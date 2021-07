Pareja de YosStop vuelve a defender a la youtuber del juicio mediático

"Es por eso que se liberó una orden de aprehensión contra ella y aún no contra ellos, porque son procesos diferentes. No significa que un proceso sea más importante que el otro, no significa que no esté buscando justicia por lo que me hicieron estos tipos, solo que son procesos diferentes", agregó.

Sin embargo, para los fans de YosStop, así como para su pareja, Gerardo González todo lo que está pasando es una mera "simulación de la justicia".