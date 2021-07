La relación de Adele y Rich Paul tiene más tiempo del que imaginamos

Christian Petersen/Getty Images

The New Yorker no reveló el nombre ni el género del músico en cuestión. Isaac señaló, "No estaba completamente seguro de si este intercambio era para mi beneficio".

Curiosamente, Rich también insistió en que era oficialmente un agente libre en ese momento. "No estoy saliendo, estoy soltero. Pon eso en la historia", dijo mientras se reía.

Después de que se difundieran fotos de Adele y Rich relajándose en el reciente juego de la NBA, Isaac apareció en Twitter para resurgir esa parte de su artículo. "Aquí hay un pequeño detalle del perfil que escribí en mayo sobre el agente deportivo Rich Paul", escribió misteriosamente sobre esta estrella del pop anónima.