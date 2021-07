Kim Kardashian demuestra que Saint West es la versión miniatura de Kanye West

Como dijo Kim durante la reunión de Keeping Up With the Kardashians, ella "será para siempre la mayor fan de Kanye" independientemente de su separación. "Sabes, ese fue mi amigo primero, primero y más importante, durante mucho tiempo", explicó Kim. "Entonces, no puedo ver que eso desaparezca... Él es el padre de mis hijos. Kanye siempre será mi familia".