Bridget Moynahan regresa al universo de Sex and the City como Natasha

Parece que Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) se encontrará con un rostro familiar, pero quizás no del todo bienvenido, durante el esperado reboot de Sex and the City.

Bridget Moynahan, quien apareció en la serie original de HBO como Natasha, la segunda esposa de Mr.Big (Chris Noth), fue vista en el set de And Just Like That... de HBO Max, el lunes, 19 de julio. Ella puede ser vista en el set en las imágenes que dejamos a continuación, incluida una captura del material tomado por Gregory Littley.

La escena fue filmada en el Soho de la ciudad de Nueva York y mostraba al personaje de Bridget saliendo de la parte trasera de un automóvil negro y sosteniendo una bolsa mientras caminaba hacia un edificio cercano. No quedó claro qué otros personajes estaban involucrados en la escena.