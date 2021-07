Halsey le dio la bienvenida a su primer bebé con Alev Aydin

Según la publicación de Halsey en Instagram, Ender nació el 14 de julio.

Halsey, quien provocó rumores de romance con Alev a principios de año, no ha evitado detallar su viaje de embarazo con sus fans. A principios de junio, la estrella de 26 años compartió fotos sinceras de su baby shower, con una temática que parecía estar basada en el clásico de libros para niños, Where the Wild Things Are.

Junto con los hitos de su embarazo, Halsey ha sido abierta sobre temas que no se discuten regularmente.