Así, Kendall Jenner apoya a su novio Devin Booker en las finales de la NBA

Instagram

La estrella de reality lució un top corto y pantalones blancos con una chaqueta de los Suns de gran tamaño. Antes del juego, Kendall posó en algunas selfies en sus Historias de Instagram para que los fanáticos pudieran ver su look deportivo.

Durante el juego, Kendall llevó una mascarilla facial, y según la información privilegiada, ella la usó la mayor parte de la noche. El testigo también notó que Kendall no animó a Devin sola. Ella estuvo con algunos amigos en el juego.

Si bien algunas personas pueden haber notado la tendencia de Kendall de salir con jugadores de baloncesto, la modelo rechazó la idea de que "solo" sale con atletas en el episodio de reunión de Keeping Up With the Kardashians.

"No, en realidad no solo salgo con jugadores de baloncesto, si es que alguien ha investigado alguna vez", respondió. "No me avergüenza tener un tipo, y también soy una verdadera fanática del baloncesto".

Además, ahora que el dúo ha pasado la marca de un año, parece que esta relación es diferente para Kendall, quien por lo general no es muy pública sobre su vida privada.

"Esta es la relación más feliz que ha tenido Kendall", le dijo otra fuente a E! News en abril. "Se está poniendo cada vez más serio y ella está muy feliz". La fuente continuó diciendo que Devin "no está interesado" en "ser el centro de atención". El informante agregó, "Ella realmente aprecia eso de él y se siente atraída por eso. Son muy similares y les encanta ser discretos y quedarse en casa y reír juntos".