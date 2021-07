Chrissy Teigen habla de sus problemas de salud mental luego de haber sido cancelada

Chrissy Teigen dijo que ha "aprendido mucho" sobre la cultura de la cancelación en los últimos dos meses.

La autora de cocina acudió a Instagram el 14 de julio para expresar que no tiene palabras mientras intenta superar las recientes acusaciones de intimidación en su contra.

"Yoooo realmente no sé qué decir aquí... simplemente se siente tan extraño fingir que no pasó nada en este mundo en línea, pero me siento como una mierda en la vida real", escribió Chrissy, de 35 años, junto a una foto suya en el sofá. "Salir apesta y no se siente bien, estar sola en casa con mi mente hace que mi cabeza deprimida se acelere".