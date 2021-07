Kim Kardashian compara su ansiedad post-pandemia con su robo en París

Kim Kardashian se sinceró sobre su ansiedad.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians habló sobre cómo la pandemia de coronavirus y la cuarentena posterior afectaron su recuperación luego de su traumático robo en París en 2016 en un clip extra exclusivo de la exitosa serie de reality.

Kim habló con su hermana Khloé Kardashian mientras visitaba su casa de vacaciones en Malibú. "Vine a Malibú como, no hace mucho y fui a Nobu", explicó Kim. "Realmente no he salido de mi casa desde la cuarentena. Estaba tan asustada. La gente estaba tratando de acercarse a Kanye [West] y hablar con él y venir a mí y pedirme fotos".