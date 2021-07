Equipo de Millie Bobby Brown responde los comentarios "ofensivos" del tiktoker Hunter Ecimovic

También dijo: "Nunca me disculparé, espero que lo sepan. No tengo nada de qué disculparme, así que lo dejo claro. No tengo nada de qué disculparme", agregó.

Millie aún no ha abordado públicamente los comentarios de Hunter o hecho referencia a su supuesta relación. Por el contrario, la actriz y el hijo de 19 años de Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi, recientemente compartieron fotos en redes sociales pasando el rato.