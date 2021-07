Khloé Kardashian “no tiene interés” en volver con Lamar Odom

El ex más reciente de Khloé, Tristan Thompson, respondió con un mensaje amenazante, escribiendo, "@lamarodom Dios te trajo de regreso la primera vez. Juega si quieres, resultados diferentes", aparentemente refiriéndose a la sobredosis casi fatal de Lamar en 2015.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians ahora siente que está en "un lugar muy diferente en su vida" en comparación con cuando salió con Lamar, según la fuente. Es cierto: ahora ella comparte a su hija True Thompson de 3 años con Tristan, aunque rompió con él el mes pasado.