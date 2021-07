Mira a Sarah Jessica Parker en el primer día de filmación del reboot de Sex and the City

Y así, estamos de vuelta en los talones de diseñador de Carrie Bradshaw.

Estamos encantados de que la filmación del reboot de Sex and the City (And Just Like That) de HBO Max haya comenzado oficialmente y estamos lejos de ser los únicos. Su estrella, Sarah Jessica Parker, compartió una instantánea del primer día de filmación que ya tiene a fanáticos e, ¡incluso compañeros famosos!, listos para agarrar su cosmopolitan.