Alicia Machado se conmueve al revelar que fue víctima de xenofobia en Colombia por ser venezolana

Primero, Machado agradeció su paso por el reality y la receptividad que tuvo en Colombia.

Luego, habló de "algunas cuantas moscas que a veces dañan un delicioso plato"...

"Mi cariño siempre ha sido el mismo. Mis malas experiencias fueron muy puntuales. Algunas de las cosas que se hicieron en mi contra, yo no me di cuenta. Yo estaba a lo que fui, a lo mío, a trabajar… Yo estaba acostumbrada ya a ese tipo de cosas.

A lo que no estaba acostumbrada yo era a la xenofobia".