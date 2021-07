La emotiva reacción de Ángela Aguilar al escuchar su música en un inesperado lugar

"La verdad fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer. Sí me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra. Cada vez que abría el celular [leía las críticas] y mejor apagué el celular. Era algo un poco fuerte para mí", declaró.

Ángela agregó que la experiencia no la define como artista, "al revés, me define como artista cómo saqué la situación, en el sentido en que no tenía audio y estaba en un estadio de 70 mil personas".