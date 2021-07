Khloé Kardashian te matará de la risa diciéndole “perra flaca” a Kendall Jenner

Khloé Kardashian no se calla sus verdades.

La diseñadora de Good American y gurú del fitness desafía hilarantemente a Kendall Jenner a enfrentarse cara a cara en el gimnasio en un clip inédito de Keeping Up With the Kardashians.

"No eres tan atlética", le dice Khloé a Kendall. "No eres tan dedicada como estas chicas Kardashian".

Kim Kardashian interviene, "Las chicas Kardashian van al gimnasio con fuerza".