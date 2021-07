Geraldine Bazán celebra en grande el cumpleaños de su pareja Luis Rodrigo Murillo

Durante su visita a Pinky Promise, Geraldine Bazán fue cuestionada sobre si volvería a casarse, luego de su polémico divorcio con Gabriel Soto.

"No sé, la verdad es que creo en el amor, definitivamente, hoy, mañana y siempre, pero no sé. Esta cuestión de casarse por la boda y por eso, yo ya lo viví, está increíble y todo, pero creo que el casarse, una fiesta, no es lo mismo que un matrimonio…", respondió.