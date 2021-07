El día de chicas de Kourtney Kardashian con la hija y la hijastra de Travis Barker

Kourtney Kardashian y las chicas de Travis Barker tuvieron un día divertido al comienzo del fin de semana del 4 de julio.

El sábado, 3 de julio, la estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió en su historia de Instagram fotos y videos de una breve escapada a la playa que difrutó con la hija de 15 años de su novio, Alabama Barker, y su hijastra Atiana De La Hoya, de 22 años, a quien él ayudó a criar cuando estaba casado con su madre, su ex Shanna Moakler.

A las tres se les unió la mejor amiga de Kourtney y directora de contenido de Poosh, Sarah Howard. El grupo pasó su tiempo en el patio trasero de una casa privada en lo que parece ser Malibú, California, con vista hacia el océano.