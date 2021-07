Britney Spears llamó al 911 la noche previa a su explosivo testimonio

La cantante de Lucky le pidió al juez que terminara su tutela después de decir que se sentía "esclavizada" por su padre y tutor.

"No se le ha hecho nada a esta generación por hacer cosas malas, pero mi precioso cuerpo, que ha trabajado para mi padre durante los últimos 13 años, tratando de ser tan bueno y bonito, tan bueno", testificó Britney. "Me dijeron que el estado de California permitió que mi padre ignorante se llevara a su propia hija, que solo tiene un papel conmigo si trabajo con él, ¿se sentaron y le permitieron que me hiciera eso? Eso es darle demasiado control a esta gente para la que he trabajado".

Más tarde dijo que su padre la "traumatizó" y describió cómo ha afectado su salud mental.

"He mentido y le he dicho al mundo entero 'Estoy bien. Y estoy feliz'. Es mentira", le dijo al juez. "Pensé que tal vez había dicho eso suficiente. Porque he estado en negación. He estado en estado de shock. Estoy traumatizada. Ya saben, finge hasta que lo creas. Pero ahora te estoy diciendo la verdad. ¿Está bien? No estoy feliz. No puedo dormir. Estoy tan enojada. Es una locura. Y estoy deprimida. Lloro todos los días".

Tras las declaraciones de Britney, el abogado de Jamie emitió una declaración en su nombre, diciendo, "El Sr. Spears lamenta ver a su hija sufrir y en tanto dolor. El Sr. Spears ama a su hija y la extraña mucho".