Madre de Britney Spears, Lynne Spears, rompe el silencio sobre la tutela de la cantante

La agitación de Britney, pasada y actual, así como la campaña #FreeBritney, fueron el foco de un reciente documental de Hulu, producido por The New York Times, Framing Britney Spears. En febrero, los paparazzi le preguntaron a Lynne en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles qué pensaba del documental. Lynne no respondió a la pregunta, pero dio una respuesta no verbal cuando se le preguntó sobre el bienestar de su hija.

"Ella nunca habla", le dijo un testigo a E! News en ese momento. "Es muy amable y muy educada. Miró y asintió cuando se le preguntó cómo estaba Britney".

En febrero, una fuente cercana le dijo a E! News que Lynne, quien aún vive en Kentwood, Louisiana, la ciudad natal de la familia, "sale cada pocos meses y pasa una buena cantidad de tiempo con Britney" en Los Ángeles. La fuente agregó: "Cuando ella no está aquí, hablan todo el tiempo. Lynne quiere ayudar a Britney y asegurarse de que tenga la libertad que se merece".

En marzo pasado, Britney compartió en Instagram un clip viejo de una presentación, escribiendo: "Caray ... ¡Mi mamá me envió esto y me recordó que puedo cantar a otra vez!!! De hecho, nunca había visto esta actuación ... ¡¡¡Definitivamente es de hace un tiempo !!!! Es de uno de los primeros viajes que hice sola ... ¡¡¡Sobre todo recuerdo haber dicho 'WOW Singapur!!!!!".

Britney no ha actuado desde que canceló una residencia en Las Vegas, en enero de 2019, citando los problemas de salud de su padre. Jamie coordinó todos los asuntos médicos y personales de Britney durante los primeros 11 años de su tutela antes de dejar esas responsabilidades en septiembre de 2019, citando su enfermedad, aún no revelada.

Una profesional externa, Jodi Montgomery, asumió el cargo de co-tutora. Sin embargo, Jamie mantiene el control del patrimonio de su hija y es responsable de aprobar todos sus gastos.

En su testimonio, que marcó sus primeros comentarios sobre su tutela, Britney Spears criticó a su "papá y cualquier persona involucrada en la tutela y mi administración" y pidió que se terminara sin tener que someterse a una evaluación por parte de un terapeuta.