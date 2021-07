Todo lo que sabemos sobre el nuevo romance de Olivia Rodrigo con Adam Faze

Vivien Killilea/Getty Images for Universal Pictures/Frazer Harrison/Getty Images

En cuanto a cómo Olivia y Adam comenzaron a salir, la primera fuente revela que "se conocieron a través de amigos de la industria" hace unos meses. La fuente agrega, "Solo han pasado unos meses, pero ella parece muy feliz con él y definitivamente están saliendo exclusivamente y se están poniendo serios".

Antes de salir con Adam, la actriz de Disney habría salido con su coprotagonista Joshua Bassett. Ninguno de los dos confirmó ni negó que tuvieran un breve romance.

Durante meses, los fanáticos han especulado que Sour se trata de Joshua, pero recientemente él le dijo a GQ que "la gente no sabe de qué están hablando".

"La realidad es que es como una causa perdida tratar de hablar sobre cualquiera de esas cosas y me niego a alimentar a cualquier mi*rda, así que simplemente no lo hago", comentó, y agregó que no tiene nada más que respeto por Olivia y Sabrina Carpenter, otra de sus supuestas ex.