James Franco pagará 2.2 millones de dólares como acuerdo en una demanda por conducta sexual inapropiada

El actor de Deuce continuó, "Lo hago cada vez que sé que hay algo mal o que hay que cambiarlo, y me aseguro de hacerlo. Las cosas que escuché en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente a las personas a revelarse y poder tener una voz porque no tuvieron voz durante tanto tiempo. Entonces, no quiero apagarlos de ninguna manera. Es, creo, algo bueno, y lo apoyo".

Franco resolvió una demanda por separado con uno de sus ex alumnos en 2019. Ryan Moody afirmó que fue engañado para que renunciara a los derechos de cinco borradores iniciales que escribió para la película de Franco de 2017, The Disaster Artist, por solo 5.000 dólares. El abogado de Moody, Brian M. Grossman, le dijo a E! News que la demanda se resolvió y llegó a un acuerdo, pero no reveló los términos. E! News se comunicó con el abogado de Franco en ese momento y no recibió respuesta.