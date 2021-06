Conoce a Oli London, el influencer que se sometió a 18 cirugías para lucir como Jimin de BTS

"Me identifico con la comunidad coreana", dijeron. "Tal vez ahora me acepten más porque tengo 'la apariencia'. Tal vez la gente piense que en realidad soy coreano, lo que me hará muy feliz. Pueden ver cuánto amo su cultura. Este es el extremo al que he llegado porque amo mucho a Corea".

London incluso mencionó al cantante de Butter.

"Solo quiero que Jimin se sienta orgulloso también", continuó el influencer. "Jimin es mi máximo ídolo y quiero que esté orgulloso. Estoy seguro de que estará orgulloso de que me vea exactamente como él ahora. Tengo sus ojos. Finalmente tengo los ojos coreanos de Jimin y son tan, tan hermosos. Estoy tan, tan feliz con mi nuevo look y no puedo esperar a ver los resultados finales cuando baje toda la hinchazón".