Courtney Love acusa a Olivia Rodrigo de copiar la portada de su álbum

En Facebook, la rockeraescribió, "Le informé que espero sus flores y su nota. Espero que sea larga. ¿Disney enseña a los niños a leer y escribir? Solo Dios lo sabe. Veamos. Sí, esto es de mala educación. ¿Induce rabia? Queridos, ¿si tuviera un dólar por cada vez que esto sucede? ¡Sería realmente rica!"

También en Facebook, un fan le escribió a Courtney, "Esto es algo tonto por lo que enojarse. Los artistas roban todo el tiempo... Además, es una niña. ¿Por qué no estar orgullosa del impacto que tiene en ella y en los demás, en lugar de dispararle a alguien que le rinde homenaje o pide prestada una de tus ideas?"

Love respondió, "Soy ambos. Tu versión no es mía. Robar una idea original y no pedir permiso es de mala educación. No hay forma de ser elegante al respecto. No estoy enojada. Me pasa todo el tiempo. Y él realmente soy muy amable o no digo nada. Pero esto fue de mala forma. Eso no es intimidación o lanzamiento de bombas. La música de esta persona no tiene nada que ver con mi vida. Posiblemente nunca lo hará. Fue de mala educación y tengo todo el derecho a apegarme a mi trabajo. ¡No me callen! Soy jod*damente honorable con mis compañeros artistas, y espero lo mismo".