Zendaya se roba todas las miradas en los BET Awards con el mismo vestido que usó Beyoncé en 2003

Y después de un año de estar acurrucados en casa en medio de la pandemia de coronavirus, las celebridades mostraron los diseños más impactantes en la alfombra roja con estilos divertidos, feroces y fabulosos. Desde looks tremendamente vibrantes hasta vestidos súper brillantes, el evento estuvo lleno de moda asombrosa. De hecho, Lil Nas X asombró no en uno, sino en dos looks antes del show.

Pero junto con el estilo llamativo de la cantante de Montero, Zendaya demostró una vez más por qué es la reina de la alfombra roja.