Tristan Thompson comentó las publicaciones de Khloe Kardashian después de su ruptura

La separación de Tristan Thompson y Khloe Kardashian no significa que él vaya a dejar de expresarle todo su amor y apoyo en línea.

El viernes 25 de junio, cinco días después de que E! News confirmara que la estrella de Keeping Up With The Kardashians terminó su relación con el jugador de los Boston Celtics, Kourtney ha compartido varias fotografías en compañía de su hija True Thompson en Instagram, por lo que Tristan ha llegado a hacerle varios comentarios.