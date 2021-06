Tyler, The Creator se disculpa son Selena Gómez por sus tweets del pasado

Tyler, The Creator acaba de demostrar que está dispuesto a arreglar las cosas con Selena Gómez. Y lo hizo rapeando, como era de esperarse.

El cantante de 30 años acaba de lanzar su álbum más reciente Call Me If You Get Lost y aunque el proyecto ya está convirtiéndose en todo un éxito comercial (ya se posicionó en el Apple Music Chart como número uno de los álbumes más escuchados) hay una canción en particular que está dando mucho de qué hablar para sus fans en todo el mundo. Haz clic en el video de arriba para saber todos los detalles.