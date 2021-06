Tristan Thompson gana 50.000 dólares en su demanda por difamación en un caso de paternidad

George Pimentel/Getty Images

En respuesta a la carta de cese y desistimiento, Alexander le dijo a E! News, "Siento que todo el problema originalmente se debió a que Tristan no quería elegir un entorno neutral para las pruebas de ADN y usaba una instalación de pruebas de ADN asociada a Kardashian. Siento que si realmente no tienes nada que ocultar, entonces ¿por qué no ir a un sitio de prueba neutral? Y ambos sabemos lo que sucedió y exactamente lo que sucedió entre nosotros, eso es todo lo que puedo decir por ahora".

El abogado de la atleta alegó en la demanda del año pasado que Alexander es "aspirante a influencer en las redes sociales y modelo / artista pornográfico que está tan desesperada por lograr sus quince minutos de fama que recientemente fabricó una afirmación falsa de que la estrella de la NBA / centro de los Cleveland Cavaliers / ala-pívot Thompson es el padre de su hijo de casi cinco años".

El abogado de Thompson, Marty Singer, dijo que ella ha "persistido en proclamar públicamente" que Thompson es el padre de su hijo y "ha acusado maliciosamente a Thompson de ser un padre inútil," descuidar "y no asumir la responsabilidad financiera del niño desde su nacimiento. Tales declaraciones son absolutamente falsas y difamatorias per se".

Kardashian estuvo a su lado durante los rumores de paternidad.

"Khloé obviamente se molesta cuando se difunden rumores de que Tristan es infiel, pero el polvo se ha asentado un poco y todavía están juntos", le dijo una fuente cercana a ella a E! News a principios de este mes. "Khloé está junto a Tristan".

Sin embargo, esta semana, varias fuentes le confirmaron a E! News que Kardashian y la estrella de los Boston Celtics se han separado.

