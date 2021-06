Andrea Meza le da la bienvenida a las mujeres trans en los concursos de belleza, como Miss Universo

"Pero no son iguales. No son mujeres", apuntó el periodista, a lo que Jones respondió: "Es una mujer transgénero. Por eso hay concursos transgéneros. Hay espacio para todos. Tenemos derecho al libre albedrío. Si logran a través de estas cirugías generar un cuerpo muy parecido al de una mujer, pero es una mujer transgénero. Hay espacios para todos, es lo que pienso. No se trata de discriminar. Cada quien tiene su lugar. Las características son muy distintas".

Andrea Meza, por otro lado, opina muy distinto.