¡Kunno le declara su amor a Lambda García!

"Lo que llama la atención es que ambos fueron presentados por Luja Duhart", señalan. Agregan que la relación va por buen camino, ya que ha compartido con los amigos y familia de García.

No obstante, si tomamos en cuenta lo que dijo Lambda en la entrevista sobre su anterior relación, no veremos mucho de esta públicamente. "¿Qué me queda como moraleja en mi relación? Pues guárdate un poquito para ti, pero soy nuevo en esto".