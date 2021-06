Pampita revela si el parto de su hija aparecerá o en su nuevo reality show

La modelo contó nuevos detalles sobre el documental que mostrará su vida personal y profesional, y los fans se pregunta si eso incluye el nacimiento de su bebé.

Pampita no sólo está a un mes de su fecha probable de parto, también está filmando un reality show para Paramount+ que mostrará su vida de embarazada y su rol como esposa y madre, además de su vida profesional.

Y en conversación con Teleshow, la modelo habló precisamente sobre el nacimiento de su nueva hija y si el parto será parte del reality.

"Hasta que llegue el momento, no sabemos cómo lo voy a transitar… Cómo lo voy a vivir. No hay nada decidido. No hay presión sobre ese tema. Y vamos a ver cuando suceda…", contestó entre risas la conductora de Pampita Online, que hace meses tiene una cámara que la sigue a todos lados para el documental de diez episodios que lleva por nombre Siendo Pampita.