Shakira culpa a su suegra por el peor look de su vida

En la entrevista, la madre de dos habla no solo da detalles de su nuevo música, sino que habla del éxito de su carrera y cómo afronta algunas cosas. "La gente a mi alrededor siempre intenta recordarme lo que yo significo o he representado a nivel artístico y musical, pero yo me olvido de lo que he conseguido y siempre quiero ir por más".

Continuó: "Esa insatisfacción no es del todo negativa, algo bueno tiene. Nunca quiero regresar a lo que ya he hecho, quiero buscar por otro lado".