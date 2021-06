Kourtney Kardashian estrecha su relación con los hijos de Travis Barker con una escapada a la playa

El amor entre las dos familias parece estar creciendo día a día. En mayo, una fuente cercana a la estrella de Keeping Up With the Kardashians le dijo exclusivamente a E! News que Kourtney se ha convertido en la segunda madre de Alabama.

"Kourtney se ha vuelto muy cercana a los hijos de Travis recientemente, especialmente cuando se trata de Alabama", compartió la fuente, y agregó que tanto ella como su hermano Landon "tienen una relación dura con su madre, y Kourtney ha sido un gran sistema de apoyo".