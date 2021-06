Khloé Kardashian y Tristan Thompson vuelven a separarse después de su reconciliación

Después de reavivar su romance el otoño pasado, Khloé Kardashian y Tristan Thompson han decidido tomar caminos separados.

El dúo, que reavivó su romance el otoño pasado y son padres de True Thompson, de tres años, ha decidido tomar caminos separados... Una vez más.

En este momento, la estrella de Keeping Up With the Kardashians y el jugador de la NBA no han comentado públicamente sobre su ruptura. Sin embargo, la noticia de su separación se produce horas después de que los informes alegaran que el atleta de 30 años fue visto entrando en un dormitorio con tres mujeres en la fiesta de Nessel Chubbs Beezer, en el área de Bel-Air de Los Ángeles, el jueves 17 de junio. Se sabe por un testigo, que el evento fue organizado por Drake y se llevó a cabo en una mansión.

Una fuente confirmó que Tristan asistió a la fiesta y le dijo a E! News, "Tristan estaba pasando el rato con Drake, Diddy y Chris Brown la mayor parte de la noche. Lo vieron pasando el rato con varias chicas en la terraza de arriba, y luego entró en una habitación privada con tres chicas. Parecía que estaba de buen humor y quería ir de fiesta. Estuvo bebiendo y de fiesta hasta altas horas de la madrugada".

