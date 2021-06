La sorpresiva reacción de Ellen Pompeo a esta dura crítica contra Grey’s Anatomy

El viernes 18 de junio, Ellen publicó un mensaje bastante magnánimo en respuesta. "¡Todo bien! Diecisiete temporadas, no podemos complacer a todos todo el tiempo", escribió la estrella. "Definitivamente no es fácil mantenerlo en marcha y mantenerlo genial... lo entiendo... gracias por verlo de todos modos... y gracias por tus comentarios, es importante... te envío amor [manos de oración y emoji de beso]".

Pero Ellen aún no había terminado de opinar sobre la valoración de la fanática. Cuando un usuario diferente elogió a Ellen por referirse a las críticas, la actriz aclaró que en realidad no le molestó el comentario inicial.

"No, honestamente, no hay nada malo en absoluto... el único programa con el que me he quedado hasta el final fue Los Soprano", publicó Ellen.